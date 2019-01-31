Son Dakika Haberleri: Özer Hurmacı Sivasspor'da

Özer Hurmacı Sivasspor'da

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

Özer Hurmacı Sivasspor'da, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kariyerinde Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

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