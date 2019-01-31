Özer Hurmacı Sivasspor'da
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.
Demir Grup Sivasspor
, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor
ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı
'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kariyerinde Fenerbahçe
, Osmanlıspor, Trabzonspor
, Akhisar Belediyespor
, Kasımpaşa
gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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