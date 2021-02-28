Özer Hurmacı: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, 3-2 kazanılan Akhisarspor maçıyla ilgili olarak, "İnanılmaz bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük ama çevirmesini bildik. Artık bundan sonraki maçlarımızı da kazanıp play-offtan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 24. üncü haftasında Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'un tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda buldu. Takımın ikinci golünü de kaydeden ve bundan büyük mutluluk duyduğu dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "Bize yakışan bir geri dönüşe imza attık. İnanılmaz bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük. Bize karşı verilen kolay penaltılara karşı bizim penaltılarımız verilmedi. Artık bundan sonraki maçlarımızı da kazanıp play-offtan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Özer Hurmacı attığı golle ilgili de, "Çok güzel bir gol oldu. Ramazan Keskin, benim şans meleğim. Geçen sezon Adana deplasmanında da son dakika pası o vermişti ve gol atmıştım. Bana yine pas attı ve 'Abi asistimi yaptım' dedi. Bence gol Ramazan'a yazar" yorumunda bulundu. - BURSA