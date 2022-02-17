ÖZER HURMACI'YA 3 YIL 6 AY, MİHRİBAN HURMACI'YA 5 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika

Mihriban Hurmacı'ya 3 günlük zorlama hapis kararı

Haber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) - FUTBOLCU eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklayan ve ardından ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu. Öte yandan Mihriban Hurmacı hakkında 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün için cezaevine girecek.

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı müşteki-şüpheli sıfatıyla yer aldı.

BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın Seni gebertirim diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip Seni bitireceğim diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın Eşe karşı basit yaralama, Hakaret ve Tehdit suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise Eşe karşı basit yaralama ve Tehdit suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

MİHRİBAN HURMACI'YA KORUMA KARARI İHLALİNDEN 3 GÜN TAZYİK HAPSİ

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi. Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.