- Özer Karadaş: "2. Lig'de kolay maç yok"

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş:

"Bu sene zor geçecek"

"Sivas'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

SİVAS - Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, bu sezon TFF 2. Lig'in zor geçeceğini söyledi. Karadaş, "Bu ligde kolay maç yok. Zor ve mücadeleci geçen maçlar oluyor. Burada önemli olan havayı yakalayan takımlar başarılı oluyor. İsimlerin burada çok önemli yok" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Karadaş, "Oyuncularımı kutluyorum lige güzel başladık. Bu maçlar sezonun ilk maçları ve çok zordur. Her takım için zordur. Biz de yeni bir takım olduğumuz için merak ediyorduk nasıl oynayacağımızı. Futbolcular da bizi ve seyircilerimizi yanıltmadılar. Yeni bir başlangıç ve daha da üzerine çıkacağız. Zevkli bir futbol oynattığımızı düşünüyoruz. İnşallah bunun üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ucuz futbol oynamayacağız"

Ligde bu sezon zor maçlar oynayacaklarını belirten Karadaş, "Maçta zaten topun bizde kalmasını istiyorduk. Sezon başından beri söylüyoruz, ucuz futbol oynamayacağız. Ayağa top oynayarak, seyirciye zevk vererek, çocuklar kendileri zevk alarak oynayabilecekleri bir futbol planlamıştık. Planladığımız gibi de oldu. Topun hakimi bizdik. Futbolcularım da sahada gayet iyiydi. Yüzde yüzlerini verdiler sahaya. Hırslı ve tempolulardı, tabii ki bu daha yolun başı. Bunun üzerine çıkmamız lazım. Daha zor maçlarımız var. Futbolcularıma da güveniyordum. İlk maçı da gayet olumlu ve güzel sonuçla tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Ligde kolay maç yok"

Karadaş, son olarak pazar günü deplasmanda Serik Belediyespor ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Serik maçı bizim için zor geçecek. Bu ligde kolay maç yok. Zor ve mücadeleci geçen maçlar oluyor. Burada önemli olan havayı yakalayan takımlar başarılı oluyor. İsimlerin burada çok önemli yok. Takım olmak, takım bütünlüğünü korumak en önemli olan şeyler. Biz takım bütünlüğümüzü sağladığımız sürece Sivas'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.