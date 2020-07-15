Özer Matlı: "Türkiye her zaman krizlerden güçlenerek çıkmıştır" - Son Dakika

Özer Matlı: "Türkiye her zaman krizlerden güçlenerek çıkmıştır"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

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15 Temmuz gecesi yapılan ihanetin ve Milletimizin yazdığı kahramanca destanın hafızlardan silinmediğini ifade eden Özer Matlı, "15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin, devletimize, demokrasimize, istiklal ve istikbalimize karşı dışarıdan oluşabilecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı, her daim yek vücut olacağının çok önemli bir göstergesidir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz,birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.


Devlet kurumları içine sızan FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırının nesiller geçse de hafızalarda hep diri tutulacağını belirten Özer Matlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz gecesi milletimiz, tarihinde olduğu gibi bir kez daha kahramanlık destanı yazmıştır. Gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, göğsünü hainlerin mermilerine korkusuzca siper eden Türk Milleti, tüm dünyaya 'Gücünü sandıktan almayan bir idareyi asla kabul etmeyiz. Halkın iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz' mesajı göndermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye siyaseti için olduğu kadar, aynı zamanda ülke ekonomisi için de tarihi bir stres testi olmuş ve bugüne kadar dayanıklılığı birçok kez test edilen Türkiye ekonomisi, bu dönemde zorlu bir sınavdan geçmiştir. Ancak krizlerden her zaman güçlenerek çıkmayı başaran ülkemiz için15 Temmuz kalkışmasının etkileri de sınırlı olmuştur. Türk iş dünyası olarak her zaman demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alması için hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte çalışacağız ve üreteceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını, demokrasi için, istikrar için, özgürlük için canı pahasına koruyan tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum." - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

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14:52
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14:50
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