Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye üretiminde lider olduğu Bursa siyahı incir, deveci armudu, ahududu ve şeftali gibi ürünler başta olmak üzere, uluslararası piyasalarda fark oluşturacağı, yerli ve milli ürünlerimizin global ölçekte hak ettiği değere ulaşabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de artan bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 3. Tarım Orman Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının; uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu takdirde tarım sektörü için umut, çiftçiler için moral, üretici için ise güç olacağını belirten Özer Matlı, "Tarım ve orman politikalarının stratejik üretim için sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak ve daha bütüncül bir yöntemle hayata geçirilmesinin hedeflenmesi çok yerinde bir karar. İlgili kurumlar işbirliğinde tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulabilmesi için tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir bir veri tabanının oluşturulması ilk önce atılması gereken adımdır. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması ve aynı zamanda miras mevzuatının geliştirilmesinin tarım sektörünün geleceği için son derece önemli. Ayrıca ülke tarımı için Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk kapsamındaki ürünlerin sayısının arttırılması, sistemin geliştirilmesi ve elektronik ürün senetleri ile ticaretinin yaygınlaştırılması ülkemizde tarım sektörünün kurtuluşudur" dedi.



Ayrıca kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti ve su ürünleri tüketiminin özendirilerek, pazar payının arttırılması için yürütülecek çalışmaların et fiyatlarının normalleşme süreci için son derece olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarına değinen Matlı, "Özellikle protein bakımından zengin küçükbaş eti tüketiminin ve sağlıklı gıda tüketimi için ayrı bir yeri olan su ürünleri tüketiminin teşvik edilmesi, fiyat baskılarının da önüne geçerek kırmızı et fiyatlarında da istikrara katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim, gıda güvenliği gibi konu başlıklarını 'Milli Güvenlik Meselesi' olarak tanımlanması çok kıymetlidir. Türkiye'de yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım ve gıda ürünlerinde, ihracat gelirlerimizi arzu edilen seviyelere ulaştırmak için, standardizasyon, kalite, markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesi ve dünya üretiminde lider olduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılarak, küresel arenada pazar paylarının arttırılması yönündeki çalışmaların, çok yerinde bir strateji olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Bursa'nın, Türkiye üretiminde lider olduğu Bursa siyahı incir, deveci armudu, ahududu ve şeftali gibi ürünler başta olmak üzere, uluslararası piyasalarda fark oluşturacağına inanarak, yerli ve milli ürünlerimizin global ölçekte hak ettiği değere ulaşabilmesi için Bursa Ticaret Borsası olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA