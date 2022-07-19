Son Dakika | Özer: "Son yirmi yılda bütçeden en büyük payı her zaman eğitim aldı" - Son Dakika
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Son Dakika | Özer: "Son yirmi yılda bütçeden en büyük payı her zaman eğitim aldı"

19.07.2022 11:48

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması BİTLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması BİTLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı. (1)

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Özer: 'Son yirmi yılda bütçeden en büyük payı her zaman eğitim aldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Özer: "Son yirmi yılda bütçeden en büyük payı her zaman eğitim aldı" - Son Dakika
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