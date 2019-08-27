Özer Özyön'den , kurumların başarılı hizmeti için ''ince fikirler'

Her kurumun ya da kuruluşun farkında olsa da, olmasa da bir kimliği vardır. Kurumsal kimliğin ne olduğunu anlayabilmemiz için de, üç temel noktaya bakmamız gerekmektedir. Söz konusu kurum kimdir, ne yapar, nasıl yapar? Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar, bize, söz konusu kurumun kimliğini açıklar.

HEDEF VE BAŞARI Bir kurumun kimliğini doğru ve başarılı aktarabilmesi, o kurumun geleceği ve uzun soluklu olması açısından hayati önem taşımaktadır. Çok önemli bu sürecin en başarılı şekilde sunumu ise tanıtımdan geçmektedir. Kurumlar, yaptıkları tanıtımlar sayesinde, "hedef gruplara belirli bir konuda belirli bir tutum ve davranış kazandırabilir. Uygun, doğru teknikler ve haberleşme araçları kullanılarak aydınlatma faaliyetlerini yerine getirebilirler. Bir kurum, ''ulusal, toplumsal, öznel veya nesnel bir imgeyi (imaj) sağlık bir şekilde yaratmak için tanıtımlara başvurur.'' Doğru tanıtım sayesinde, ''bir ürün, hizmet, işletme, kuruluş, dava, fikir veya faaliyet oluşturmak istediği olumlu havayı meydana getirebilir.''

Kurum kimliği denildiğinde bir çok insanın aklına gelen ilk olgu, kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi görsel unsurlar olmaktadır. Bu unsurların, kimliğin açıklanmasında çok büyük önemi vardır. Bu büyük önem taşıyan olguların hedef kitleye aktarılmasında çeşitli tanıtım araçları kullanılır. Bunları, gazete, dergi, broşür, afiş, bültenler, radyo, televizyon, film, sergi, fuarlar, festivaller ve son dönemde büyük önem kazanan sosyal medya olarak sıralayabiliriz. Bahsi geçen tanıtım araçlarının hepsinin içinde barındırdığı, ihtiyaç duyduğu nokta ve en etkilisiyse, fotoğraf çekimi ve tanıtım filmleridir.

EN ETKİLİ ARAÇLAR Fotoğraf ve tanıtım filmleri, tanıtım araçlarından en etkili ve en verimli olanlarıdır. Fotoğraf ve tanıtım filmlerinin üstün olmasının en önemli sebepleri başında, görsel araçların diğer iletişim araçlarını güçlendirici ve destekleyici bir özellik taşımasıdır. Fotoğraf ve tanıtım filmleri iletişimi kolaylaştırması, zaman kaybını önlemesi, tekrarlanma kolaylıkları olması ve iletişime sağladığı esneklik ile önemli bir üstünlüğe sahiptir.

2014 yılında kurulan ''İnce Fikirler'' kurulduğu günden itibaren sektördeki önemli isimler ile çalışmaya devam ediyor. Özer Özyön ve ekibi 14 yıllık birikimi ile sektörün önde gelen isimleriyle, yurtiçi ve yurtdışında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Bilinçli bir tanıtım çalışmasıyla, dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, istek yaratmak ve harekete geçirme kararını verdiğinizde, İnce Fikirler profesyonel ekibi ve birikimi ile yanınızda.

EN İYİSİNİ YAPMAK İnce Fikirler' in kurucusu Özer Özyön : " Başarımızı müşterilerimizin bizlere duyduğu güven ve disiplinli çalışmalarımıza borçluyuz. İşimizi en iyi şekliyle, zamanında teslim etmek çok önemli. Bu konuda her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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