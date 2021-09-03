Özer Türk Stadı Kuşadasıspor'un ilk maçına hazır

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kuşadasıspor'un 52 Orduspor ile Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesi Özer Türk Stadı'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından fiziki eksiklikleri giderilerek TFF kriterlerine uygun hale getirilen statta, Kuşadasıspor'un 52 Orduspor ile oynayacağı maç öncesi hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince stattaki kapalı tribünde bulunan tüm koltuklar tek tek silinerek köpüklü suyla yıkandı. Maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi. Beş kişiden oluşan özel bir ekip, soyunma, hakem ve doping kontrol odaları ile futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar ile yedek kulübelerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinin başından bu yana temizlik ve hijyene gösterdiğimiz önemi kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmayla TFF kriterlerine uygun hale getirdiğimiz Özer Türk Stadı'nı da Kuşadasıspor'un ilk 3. Lig maçı öncesinde sporcularımızın ve izleyicilerimizin sağlığı ile ilgili oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak amacıyla köşe bucak temizleyerek hijyenik hale getirdik. Stadımız artık her açıdan müsabakaya hazır. Kuşadasıspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN