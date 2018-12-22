Son Dakika Haberleri: Özerli Ve Numune Evler Mahallesi'nin İçme Suyu Kapasitesi Arttırıldı

Özerli Ve Numune Evler Mahallesi'nin İçme Suyu Kapasitesi Arttırıldı

30 dakika önce

HATSU, vatandaşlardan gelen taleplere memnuniyet odaklı projeler ile karşılık verilerek kalıcı hizmetler gerçekleştirildikleri duyurdu.

Özerli Ve Numune Evler Mahallesi'nin İçme Suyu Kapasitesi Arttırıldı, System.String[]

Yaşam kaynaklarımızdan biri olan içme suyunu kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırma maksadıyla kesin çözümler geliştiren Genel Müdürlük, Dörtyol ilçesinde yapılan incelemeler ve vatandaşlar tarafından iletilen sorunlar akabinde su sorunu olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi ve Numune Evler Mahallesi'ni besleyen 2 No'lu içme suyu deposunun su kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında,150'lik borularla toplamda döşenen 400 metre yeni hat sayesinde bölge sakinlerinin su eksikliğinin giderileceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:11 Kaynak: Bültenler

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