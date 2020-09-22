Özersay'dan BM'ye "Rum tarafını uyarın" mesajı - Son Dakika

Özersay'dan BM'ye "Rum tarafını uyarın" mesajı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile görüşmesinde son dönemde artan Rum provokasyonlarının hem adada hem de bölgede gerginliği sürekli olarak tırmandırdığını, BM'den beklentinin Rum liderliğinin net şekilde uyarılması...

Özersay'dan BM'ye

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile görüşmesinde son dönemde artan Rum provokasyonlarının hem adada hem de bölgede gerginliği sürekli olarak tırmandırdığını, BM'den beklentinin Rum liderliğinin net şekilde uyarılması olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Bakan Özersay, özellikle son dönemde iyice artan Kıbrıs Rum provokasyonlarının hem adada hem de bölgede gerginliği sürekli olarak tırmandırdığını, bu dönemde BM'den beklentinin Rum liderliğinin net şekilde uyarılması olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Özersay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminden önce Rum liderliğinin bazı sınır kapılarını kapatarak doğrudan Kıbrıs Türk ekonomisini hedefleyen adımlar attığını ve Kıbrıslı Rumların KKTC'ye geçişlerinde neden olduğu zorlukların devam ettiğini ifade etti. Bunlara ek olarak AB vatandaşları dahil üçüncü uyrukluların Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçişlerine de izin vermediğini vurgulayan Özersay, Rum liderliğinin yol açtığı söz konusu durumun iki taraf arasında mevcut güven sorununu daha da derinleştirdiğini belirtti.

Özersay, BM Genel Sekreteri Guterres'in özellikle tüm ülkelerin kapanmaya gittiği dönemde yeni bir inisiyatif alarak küresel çatışmaların ve uyuşmazlıklara son verilmesi çağrısı bulunduğu bu dönemde Kıbrıs Rum tarafının askeri açıdan da kışkırtmalarını sürdüğünü ifade etti. Kapanma döneminde Rum tarafının tüm sınır boyuna 187 ağır makineli silah mevzileri yerleştirdiğini aktaran Bakan Özersay, yabancı güçleri savaş uçakları da dahil olmak üzere Güney bölgesini kullanmaları için teşvik ettiğini dile getirdi. Özersay ayrıca, tüm bu faaliyetlerin Genel Sekreter Guterres'in yaptığı çağrıyla tamamen ters bir durum teşkil ettiğini, bu durumun Kıbrıs Rum liderliğine en açık şekilde iletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkedeki seçimlerin ardından Kıbrıs sorununa dair nasıl süreçlere ihtiyaç duyulacağı konusunda da BM yetkilileriyle fikir alış verişinde bulundu.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafının diyalog ve iş birliğine taraf olduğunu ve buna hazır olduğunu her platformda dile getirdiğine dikkat çekerek bunu sadece doğal gazla sınırlamadığını da belirtti. Bakan Özersay, adadaki iki halkı ilgilendiren tüm konularda bunu yapmaya hazır olduklarını bir kez daha hatırlattı. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Rum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özersay'dan BM'ye 'Rum tarafını uyarın' mesajı - Son Dakika


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