Son Dakika Haberleri: Özersay'dan Rumların 'Babanı infaz ettik' itirafına açıklama: Bu küçük bir başlangıçtır
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Özersay'dan Rumların 'Babanı infaz ettik' itirafına açıklama: Bu küçük bir başlangıçtır

8 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, babası Hüseyin Özersay'ın da aralarında bulunduğu 13 Kıbrıslı Türk'ün Rum askerler tarafından infaz edilmesiyle ilgili Politis'te yayınlanan 'itiraf' haberi konusunda açıklama yaptı.

Özersay'dan Rumların 'Babanı infaz ettik' itirafına açıklama: Bu küçük bir başlangıçtır, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, babası Hüseyin Özersay'ın da aralarında bulunduğu 13 Kıbrıslı Türk'ün Rum askerler tarafından infaz edilmesiyle ilgili Politis'te yayınlanan 'itiraf' haberi konusunda açıklama yaptı. Özersay, "Bu çok küçük bir başlangıçtır. Amaç geçmişte olup bitenden nefret üretmek değil, doğruları herkesin görmesini sağlayacak dersler çıkarmaktır" dedi.
Rum Politis gazetesi, 20 Temmuz'da 'itiraf' olarak yayınladığı haberi; Rum 395'inci Piyade Taburu askerleri, Kıbrıslı Türklerin olduğu nöbetçi kulübesini ele geçirdi ve onları tutukladıktan sonra infaz etti" başlığıyla verdi.
Larnaka'ya bağlı karma köy Alaminyo'da 20 Temmuz 1974'te yaşanan çatışmalara atıf yapan gazete, Alaminyo'da 13 Kıbrıslı Türk'ün öldürüldüğü olayların, Rum Başsavcılığı'nın 2012 yılındaki talimatı üzerine Rum polisi tarafından 2013'te araştırıldığını belirtti.


'KURŞUNA DİZİLDİLER'
Gazete, Rum Başsavcılığı'nın ve polisinin raporunda yer alan ifadeleri şöyle yazdı; "Alaminyo olaylarına katılan Kıbrıslı Rum askerlerden alınan ifadelere göre, Rum tabur askerleri köyün Kıbrıs Türk mahallesine saldırdı. Rum askerler, Kıbrıslı Türklerin bulunduğu nöbetçi kulübesini işgal etti. Askerler, Türkleri yakaladı, akabinde ise kurşuna dizerek infaz etti". Yapılan araştırmada, 'Kıbrıslı Türklerin soğukkanlılıkla öldürüldüğüne' işaret edildi ve bunun savaş suçu olduğu belirtildi.


'BU BİR BAŞLANGIÇ'
Özersay da bugün Değirmenlik'teki Alaminyo Şehitleri anma töreninde Rum tarafında gündem olay olayla ilgili açıklama yaptı. Alaminyo'da bir savaş suçu işlendiğini, bunun sıradan bir çatışmayla ölüm değil, savaş ve insanlık suçuyla ölüm olduğunu söyleyen Özersay, "Rum tarafında yayınlanan haberde ilk kez savaş suçunun işlendiği kabul edildi" ifadelerini kullandı. Özersay şöyle devam etti; "Bu çok küçük bir başlangıçtır. Amaç geçmişte olup bitenden nefret üretmek değil, doğruları herkesin görmesini sağlayacak dersler çıkarmaktır. Geçen süre zarfında en azından Kıbrıs Türkü olarak önemli ölçüde bunu yapmayı başardık diye düşünüyorum. Kıbrıs Rum tarafı da bu yüzleşme sürecinde evet biz bunu yaptık ve yanlıştı demeye başlarsa o zaman geleceğe daha güvenle bakabiliriz".


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
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