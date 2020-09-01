Özgan: "İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" - Son Dakika

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ile birlikte 23 Ağustos'ta çıkan yangında küle dönen 200 hektar ormanlık alanda incelemelerde bulundu, köy sakinleri ile bir araya geldi.

Karahamzalı, Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde evleri yanan ve küçük ve büyük baş hayvanları telef olan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden heyet, gıda malzemeleri ile battaniye yardımında bulunuldu.

Yangından etkilenen Çamlarca Mahallesinde vatandaşlar ile görüşen SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Arıkan, "Kozan ilçemizdeki yangın alanında incelemelerde bulunuyoruz, büyük bir zayiat var rabbim beşerinden korusun inşallah. Jandarmaya yaptığımız ziyarette yangının büyük bir ihtimalle kundaklamadan olduğu bahsediliyor. Üzülüyoruz tabii ki yananlara. Bu yangının altında binlerce canlı zarar görmüş, araziler zarar görmüş, hayvanlar zarar görmüş. 80'den fazla evin zarar gördüğünü şahitlik ettik. 180'den fazla insanımızın zarar gördüğünü öğrendik. Üzülüyoruz. Tabi orman yangınları tedbir alınması zor hadiseler" dedi.

Kozan Belediye Başkan Kazım Özgan ise yaptığı açıklamada, "Yangının başladığı ilk günden bu yana orman alanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Kozan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Olmayada devam ediyoruz. Yangında Allah'a çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasar çok. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu tip ihmallerin önüne geçmemiz lazım. Kozanımıza, Adanamıza çok büyük geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" diye konuştu. - ADANA