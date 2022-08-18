Özge Bahçetepe: "Ev Hanımlarının Geri Dönüşüme İlgisi Her Geçen Gün Büyüyor" - Son Dakika
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Özge Bahçetepe: "Ev Hanımlarının Geri Dönüşüme İlgisi Her Geçen Gün Büyüyor"

18.08.2022 16:52
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Özge Bahçetepe: "Ev Hanımlarının Geri Dönüşüme İlgisi Her Geçen Gün Büyüyor"

Hem kendi İçeriklerini üretirken, fikir amaçlı içerikler paylaşarak bir çok kadına üretim sağlayan, sosyal medyada geri dönüşümle ilgili çektiği videolarla milyonlarca kadına yeni fikirler sunan Özge Bahçetepe, "3 yıl öncesine kadar uzanan bir serüvenimiz var diyebilirim.

Hayatı kolaylaştıran ipuçlarını, nasıl yapılır videolarını, geri dönüşüm içeriklerini paylaştığım bir hesap kurdum. Sayfamızda hem kendi yaptığım çalışmalara, hem de kendin yap projeleri üreten ülkemizden ve yurtdışından insanların çalışmalarına yer veriyorum. İnsanları kendi kendine yaptıkları ürünleri çok rahat satabileceklerini aşıladığımı düşünüyorum. Özellikle geri dönüşüm ürünlerine rağbet inanılmaz derecede fazla diyebilirim. Hem maliyet açısından düşük olması hemde doğaya karşı bir sorumluluk gibi gözüktüğü için sosyal medyada trend halinde. Hikayemiz küçücük bir damla olarak başlayıp, şuan 2.5 milyon kişinin takip ettiği, Dünyaca ünlü bir çok yıldızın beni paylaştığı, bir nevi ev hanımlarına motivasyon sağlayan bir hesap haline geldik. Bir çok seminer ve etkinlikte söylediğim gibi önemli olan kendinize inanmak, kendinize inandıktan sonra devamı geliyor. Aslında ev hanımları için kazanç sağlayacak bir çok ek gelir imkanı doğuran ipuçlarını paylaşıyorum düzenli olarak. Özellikle bu konuda hızla ilerlememizin sebebiyse pandemi diyebilirim. Pandemi sonrası inanılmaz derecede bunlara karşı olan ilgi arttı. Normal günde 30/40 soru gelirken, şuan günde 200 ile 350'ye yakın soru gelmeye başladı. Ben ve ekibimde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."

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Son Dakika Advertorial Sondakika Özge Bahçetepe: 'Ev Hanımlarının Geri Dönüşüme İlgisi Her Geçen Gün Büyüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Bahçetepe: "Ev Hanımlarının Geri Dönüşüme İlgisi Her Geçen Gün Büyüyor" - Son Dakika
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