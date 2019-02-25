Özge Fışkın Ve Mert Fırat'tan Keyifli Gece
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2007 yılında ilk solo albümü 'Kilitler'i çıkaran ve pek çok sevilen şarkıya imza atan Özge Fışkın ile Mert Fırat, sevilen şarkılardan oluşan repertuarları ile 23 Şubat akşamı DasDas'ta birlikte konser verdi.
Anadolu yakasının kültür sanat, eğlence ve lezzet noktasına dönüşen DasDas'ın ortaklarından Mert Fırat ile sevilen birçok şarkıya imza atan Özge Fışkın, DasDas Mutfak'ta ilk konserlerini verdi.
Yoğun ilginin olduğu konserde ikili Gemiler, Geçer, Medcezir, Arapsaçı, Her Gece, Bile Bile, Sultan-ı Yegah, Bir Derdim Var gibi birçok sevilen şarkıyı da birlikte seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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