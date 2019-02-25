Özge Fışkın Ve Mert Fırat'tan Keyifli Gece

Anadolu yakasının kültür sanat, eğlence ve lezzet noktasına dönüşen DasDas'ın ortaklarından Mert Fırat ile sevilen birçok şarkıya imza atan Özge Fışkın, DasDas Mutfak'ta ilk konserlerini verdi.

Yoğun ilginin olduğu konserde ikili Gemiler, Geçer, Medcezir, Arapsaçı, Her Gece, Bile Bile, Sultan-ı Yegah, Bir Derdim Var gibi birçok sevilen şarkıyı da birlikte seslendirdi.