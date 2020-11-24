Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum
24.11.2020 09:07
Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı.
Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan'ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum." Gürel, evlilik sorusunu ise şu yanıtı verdi: "Bunun bir cevabı yok. Evliliğe yüklediğimiz bir anlam da yok. Birbirimizi sevdiğimiz için yan yana duruyoruz zaten. İleride 'aa evlensek mi' deriz ve evlenebiliriz."
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