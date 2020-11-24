Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum - Son Dakika

Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum

24.11.2020 09:07
Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum, System.String[]

Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı.

Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan'ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum." Gürel, evlilik sorusunu ise şu yanıtı verdi: "Bunun bir cevabı yok. Evliliğe yüklediğimiz bir anlam da yok. Birbirimizi sevdiğimiz için yan yana duruyoruz zaten. İleride 'aa evlensek mi' deriz ve evlenebiliriz."

Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum

Serkan Çayoğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Özge Gürel: Çok huzurluyum, çok mutluyum - Son Dakika Magazin


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