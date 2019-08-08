Özge'nin öldüğü kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: 70 kilometre hızım vardı

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İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem oldu