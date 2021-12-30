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OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ - Son Dakika

OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ

30.12.2021 16:35

İZMİR'in Selçuk ilçesinde hayatını kaybeden Özge Çivici'nin (31), masasında duran 1.5 litrelik pet şişenin içinde bulunan kimyasalı içtiği öğrenildi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde hayatını kaybeden Özge Çivici'nin (31), masasında duran 1.5 litrelik pet şişenin içinde bulunan kimyasalı içtiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında mermer cilası olduğu belirtilen sıvı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay, 27 Aralık akşamı, Aydın- İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp, odasına geldi. Burada, pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Çivici'nin cenazesi dün toprağa verildi.

ŞİŞE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Çivici'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. 1.5 litrelik pet şişenin Çivici'nin masasında tek olarak durduğu ve içinde de suya benzer bir kimyasalın olduğu belirtildi. İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülen Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil, evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü. Selçuk Devlet Hastanesi'nde bilinci yerinde olan Çivici'nin, tedbiren nakledildiği Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Çivici'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında aile bireylerinin ve otel çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu, pet şişeyle içindeki kimyasalın da laboratuvara gönderildiği belirtildi.

'MERMER CİLASI ZEMİNİ PARLATMAK İÇİN KULLANILIYOR'

Mermer işiyle uğraşan Cesur Mustafa Ayva (37), 'mermer cilasının' profesyoneller tarafından kullanılması gereken bir kimyasal olduğunu söyledi. Ayva, "Mermer cilasını yerleri temizlemek ve parlatmak için kullanıyoruz. Genellikle AVM'lerde ve otellerde sıkça zeminleri parlatmak için kullanılır. Çok çeşitli mermer cilası bulunuyor. Bazıları yalnızca temizlik için bazıları da parlatmak için kullanılır. Kullanılan yüzeye göre farklı çeşit ve markalarda çok sayıda mermer cilası var. Mermer cilası kolay ulaşılabilecek bir ürün değil. Bizim sektörümüzde kullanılıyor. Gidip cila alıp mermerlerinize süremezsiniz. Bu profesyoneller tarafından yapılan ve yapılması gereken bir işlem. Tamamen kimyasal bir maddeden bahsediyoruz. İçinde asidik maddeler var. Keskin bir kokusu var. İçildiği zaman ciddi hasarlar verebiliyor" ifadelerini kullandı.

OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ
OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ

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Aralık, Selçuk, İzmir, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTELDE SU DİYE MERMER CİLASI İÇEN ÖZGE'NİN MASASINDA 1.5 LİTRELİK PET ŞİŞE VARMIŞ - Son Dakika
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