Özge'nin yaşı büyüdükçe yeni protez gerekiyor - Son Dakika

ANTALYA'da, sol bacağını yanlış müdahale sonucu kaybettiği öne sürülen, babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım (7), ailesi ile birlikte yeni yaşını kutladı. Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım (39), yardımseverlerden toplanan para ile alınan protezin Özge büyüdükçe, küçük geldiğini, değişmesi gerektiğini söyledi.

Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve İlknur Yıldırım (35) çiftinin Özge adını verdikleri kızları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Sol bacağını diz kapağından kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.

HAVUZA GİRMEK İSTİYOR

Yardımseverler tarafından toplanan para ile 3'üncü protez bacağına kavuşan Özge, 7'nci doğum gününü ailesiyle birlikte evde kutladı. Babasının getirdiği pasta üzerindeki mumları söndüren küçük kız, daha sonra pastayı kesti. Özge'nin yeni yaşında isteği ise 'havuza girmek' oldu. Pastasını yiyen Özge, ailesinin doğum günü hediyesi olarak aldığı polis arabasıyla oynadı.

'PROTEZİN DEĞİŞMESİ GEREKECEK'

Özge'nin çok kötü günler geçirdiğini söyleyen Ali İhsan Yıldırım, "Artık kızımızı mutlu etmek istiyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gelecekten kaygı duyuyoruz. Protezi hayırseverlerin ve belediyelerin yardımıyla aldık. Özge yaşı ilerleyince yurt içi ve yurt dışında nakil olabilir. Adalet sistemi bizim için durdu ve bu durum bizi üzüyor. Özge'nin yaşı büyüyüp, vücudu geliştikçe protezinin değişmesi gerekecek" dedi.