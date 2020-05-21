Özge Nur Yurtdagülen 1 yıl daha Türk Hava Yolları'nda

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları, orta oyuncu Özge Nur Yurtdagülen ile sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Özge Nur Yurtdagülen ile gelecek sezon için sözleşme yenilendiği kaydedildi. Deneyimli voleybolcu ise açıklamasında, "Bir sezon daha Türk Hava Yolları forması giyeceğim için çok mutluyum. Dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle geçen sezon tamamlayamadığımız hedeflerimizi, bu sene tamamlayacağımıza inanıyorum. Genç ve dinamik kadromuzla güzel işler başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.