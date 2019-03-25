Son Dakika Haberleri: Özge Özberk'ten Kahkaha Garantili Oyun

Özge Özberk'ten Kahkaha Garantili Oyun

50 dakika önce

Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun'un yaptığı, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı Açık Aile oyunu, 24 Mart Pazar akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu.

Özge Özberk'ten Kahkaha Garantili Oyun, System.String[]
Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun'un yaptığı, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı Açık Aile oyunu, 24 Mart Pazar akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perdelerini ilk kez açan Açık Aile tiyatro oyununda, kendisine sürekli yeni sevgililer bulan kocanın eşini canlandıran Özge Özberk, "Kubilay ile daha önce dizide oynadık. Sürekli tiyatro yapmam gerektiğini söylüyordu. Ben de çok istiyordum ve aynı sahnede buluştuk. Uyumlu bir ikili olduk. Komedi oynamayı çok istiyordum bu kadar eğlenceli bir oyunda oynamaktan çok mutluyum" diye açıklamada bulundu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:47 Kaynak: DHA

Kubilay Penbeklioğlu, Donald Trump, Özge Özberk, Kültür Sanat
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