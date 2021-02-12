Özge Özder kızını kucağına aldı - Son Dakika

Özge Özder kızını kucağına aldı

12.02.2021 00:13
Özge Özder kızını kucağına aldı, System.String[]

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derya karakterine hayat veren Özge Özder, bebeğine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Özder, kızına Eva Luna adını verdi.

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile ekran karşısına çıkan Özge Özder, anne oldu.

"KUCAĞIMIZDASIN ARTIK"

Doğum haberini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veren 42 yaşındaki sevilen oyuncu, hamile pozunu paylaştığı fotoğrafına, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu ekledi.

Özge Özder kızını kucağına aldı

KIZININ ADI BELLİ OLDU

Kızına Eva Luna adını veren Özder, paylaşımı sonrası sosyal medyadan tebrik mesajları aldı. Ünlü oyuncunun eşi Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza, hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." notuyla paylaştı.

Özge Özder kızını kucağına aldı
Özge Özder kızını kucağına aldı
Özge Özder kızını kucağına aldı

Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özder kızını kucağına aldı - Son Dakika Magazin


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