Özge Özder kızını kucağına aldı

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile ekran karşısına çıkan Özge Özder, anne oldu.
Doğum haberini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veren 42 yaşındaki sevilen oyuncu, hamile pozunu paylaştığı fotoğrafına, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu ekledi.
Kızına Eva Luna adını veren Özder, paylaşımı sonrası sosyal medyadan tebrik mesajları aldı. Ünlü oyuncunun eşi Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza, hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." notuyla paylaştı.
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