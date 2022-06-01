Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti - Son Dakika
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Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti

01.06.2022 14:37

Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti Özge Özpirinçci kızı Mercan'la alışverişteMUĞLA Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci minik kızı Mercan ile birlikte Bodrum sezonunu açtı.

Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti

Özge Özpirinçci kızı Mercan'la alışverişte

MUĞLA Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci minik kızı Mercan ile birlikte Bodrum sezonunu açtı. Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu basın mensuplarına "kucağımda bebeğim var çekmeyin" diyerek sitem etti.

Özge Özpirinçci meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özge Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

Bebeği kucağında aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi. Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu.

Özpirinççi'nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti
Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti
Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti
Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti
Özge Özpirinççi basın mensuplarına sitem etti

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Kaynak: İHA

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