ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ BEBEĞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

OYUNCU Özge Özpirinçci Bodrum kucağında bebeğiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 6 ay önce annelik duygusunu tadan Özpirinçci, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakıp aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı oyuncularından Özge Özpirinçci dün Bodrum'da bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Özpirinçci kıcağında bebeğiyle birlikte arabasına gittiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı. Daha sonra cipine binen Özpirinçci, alışveriş merkezinden ayrıldı.

35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikahla evlenmişti. Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.