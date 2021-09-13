Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu!

6 aylık hamile olan oyuncu, denizde çektirdiği bir pozunu 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kalp emojileri koydu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 53 binden fazla beğeni aldı.

Kız bebek bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından da bir pozunu paylaştı.

İlk ve Son dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettire Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Sevgilisi Burak Yamantürk 'ten hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci , sosyal medyada denizin altında karnı burnunda verdiği pozu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey