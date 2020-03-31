Özge Özpirinçci'den doğum günü istediği
7 saat önce
Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu " Bugünden herkesi bilgilendirmek istedim. Malum evde kalmamız gereken bu zamanlarda herhangi bir kutlama vs olamayacağı için bu sene doğum günümü @tohumotizm Vakfi'na bağışlıyorum!
Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu " Bugünden herkesi bilgilendirmek istedim. Malum evde kalmamız gereken bu zamanlarda herhangi bir kutlama vs olamayacağı için bu sene doğum günümü @tohumotizm Vakfi'na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve büyük küçük farketmeksizin bağışlarınızı gerçekleştirin. Herkese daha güzel günler diliyorum" notunu düştü...
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:39
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