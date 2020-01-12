Özge Özpirinçci evini alamayınca dava açtı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci evini alamayınca dava açtı - Son Dakika Magazin

Özge Özpirinçci evini alamayınca dava açtı

7 saat önce

'Kadın' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir gayrimenkul şirketiyle mahkemelik oldu.

Özge Özpirinçci evini alamayınca dava açtı, System.String[]

'Kadın' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir gayrimenkul şirketiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi olmak isteyen Özge Özpirinçci kurumsal bir gayrimenkul şirketin yeni projesinden ev almak istedi.


2 YILLIK GECİKME


2015 yılında Kozapark Akkoza'nın projesinden ev almak için konut satım sözleşmesi imzalayan oyuncu, sözleşme karşılığı 302 bin TL ödedi. Ancak inşaat firması 2017 yılı kasım sonunda teslim etmesi gereken evi bitiremedi. İki yıl boyunca yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Özpirinçci, sorunu yargıya taşıdı.


DAVAYI KAZANIRSA 450 BİN TL ALACAK


Avukatı Nail Gönenli aracığıyla geçtiğimiz hafta Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne taşınmazı teslim edilmediğini belirterek ödediği bedelin faiziyle iadesi için dava açtı. Mağdur olduğunu dile getiren Özpirinçci eğer davayı kazanırsa faiziyle birlikte yaklaşık 450 bin TL alacak.

Özge Özpirinçci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:39 
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