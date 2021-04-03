ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

03.04.2021 14:24

OYUNCU Özge Özpirinçci'nin Sarıyer, Yenköy'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine komşularının şikayeti üzerine polis baskın yaptı.

OYUNCU Özge Özpirinçci'nin Sarıyer, Yenköy'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine komşularının şikayeti üzerine polis baskın yaptı.

Özge Özpirinçci, Sarıyer Yeniköy'deki evinde doğum günü partisi verdi. Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı. 35. yaşını kutlayan oyuncunun evine polis geldi. Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli evde kontrol yaptı. Evdekilere kurallara uyulduğu için ceza kesilmedi.

"ESKİDEN ÜZÜLÜYORDUM ARTIK SİNİRLENİYORUM"

Özge Özpirinçci yaşananların ardından soyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kariyerim boyunca magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde 'Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız' cevabı ile karşılaşıyor.

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi göstermeye çalışıyor.

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyor. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz.

Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

Doğum Günü Partisi, Özge Özpirinçci, Sarıyer, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika


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