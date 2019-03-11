Son Dakika Haberleri: Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi

Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi

54 dakika önce

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, "basit yaralama" ve kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi, System.String[]
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, "basit yaralama" ve kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Küçük çocuğu altını ıslattı diye dövmüş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.'nin müşteki H.H.T.'nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı kaydedilirken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi. Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

Şüpheliye 2 buçuk yıla kadar hapis istemi

İddianamede şüphelinin, "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Özbekistan, Özge Özpirinçci, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Oyuncu Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]