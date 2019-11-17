Özge Özpirinçci : Sete yetişmemiz lazım
6 saat önce
Kahvaltı yapan çifte yakın arkadaşları Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz de eşlik etti.
Kahvaltı yapan çifte yakın arkadaşları Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz de eşlik etti. Özpirinçci çıkışta soruları "Sete yetişmemiz lazım" diyerek yanıtsız bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:18
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