Son Dakika Haberleri: Özge Özpirinçci : Sete yetişmemiz lazım
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Özge Özpirinçci : Sete yetişmemiz lazım

6 saat önce

Kahvaltı yapan çifte yakın arkadaşları Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz de eşlik etti.

Özge Özpirinçci : Sete yetişmemiz lazım, System.String[]

Kahvaltı yapan çifte yakın arkadaşları Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz de eşlik etti. Özpirinçci çıkışta soruları "Sete yetişmemiz lazım" diyerek yanıtsız bıraktı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:18 
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