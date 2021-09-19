Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!

Bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, Bozburun Yat Kulübü'nde sade bir merasimle nikah defterine imza attı.

20 kişinin katıldığı törende nikah şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.

Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Kelebek'ten Onur Baştürk'e konuşan Özge Özpirinçci bebeğine vermek istediği ismi açıklamıştı...