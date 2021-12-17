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Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor - Son Dakika

Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor

17.12.2021 08:54

Özge Peker, suç örgütü liderliğinden aranan eşi Sedat Peker'in Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta attığı videosunu paylaştı. Özge Peker, videoyu "Çektiğimden haberi yoktu. Anı kalsın diye çekmiştim. Ama içimden sizlerle paylaşmak geldi." notuyla paylaştı.

Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özge Peker sosyal medya hesabı instagram üzerinden Sedat Peker'in Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinlediği anları paylaştı.

ÖZGE PEKER KİMDİR?

Sedat Peker kadar karısı Özge Peker de kamuoyunun hep ilgi odağında oldu. Avukat olan Özge Peker eşi hapiste olduğunda onu savunan isimdi.

Özge Peker ile Sedat Peker evliliği sıradan bir evlilik değil. Birlikteliklerinin yarısı demirparmaklıklar arasında geçmiş. Bir çok çifti yıpratacak hayat onları birbirine daha çok bağlamış. Nihayetinde Sedat Peker hapisten çıktığı anda Özge Peker ile nikahlanmıştı.

Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor

Sedat Peker, Ahmet Kaya, BAE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor - Son Dakika
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