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Özge Tezcan: "Babalar çocukları 2 yaşına geldikten sonra daha çok rol üstlenmeli" - Son Dakika

Özge Tezcan: "Babalar çocukları 2 yaşına geldikten sonra daha çok rol üstlenmeli"

13.08.2021 12:52
Özge Tezcan:

Sosyal medyada çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Özge Tezcan, "Anneler çocuğun gelişim sürecine babaları da dahil etmeli. Özellikle 2 yaştan sonra babaya daha çok rol vermeli" dedi.

Sosyal medyada çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Özge Tezcan, "Anneler çocuğun gelişim sürecine babaları da dahil etmeli. Özellikle 2 yaştan sonra babaya daha çok rol vermeli" dedi.

Çocuk gelişimi, ebeveynlerin en çok araştırma yaptıkları konuların başında geliyor. Bu süreçte en büyük payın anneye düştüğü gibi yanılgılar bulunsa da araştırmalar, babaların çocuklarının zihinsel, bedensel ve duygusal sağlıklarında, sosyal gelişimlerinde ve özsaygı geliştirmelerinde rol oynadığını gösteriyor. Kızı ve oğluyla yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ebeveynlerin takip ettiği Influencer Özge Tezcan da kendi deneyimlerinden hareketle "Anneler çocuğun gelişim sürecine babaları da dahil etmeli. Özellikle 2 yaştan sonra babaya daha çok rol vermeli" diye konuştu.

"Doğumdan önce el ele verilmeli"

Babaların özellikle 2 yaş sonrasında çocuğun gelişimine sunacağı katkıyı artırmak için doğumdan önce çiftlerin iletişimlerini güçlendirmeleri gerektiğine inandığını söyleyen Tezcan, "Çocuk gelişimi konusunda geleneksel pedagojiye daha yakın hisseden bir anne olarak ilk iki yıllık bakım sürecinde annenin ön planda olmasını destekliyorum. Diğer yandan hamilelik süreci boyunca çocuğunu hissedebilen ve birebir bağ kurabilen kişi anne olsa da babalar da bu sürece dahil olduklarında ilerleyen dönemlerdeki sorumluluklarını yerine getirmeleri kolaylaşıyor. Doğumdan önce el ele vererek doktor kontrollerine birlikte gitmenin, aylık gelişimi birlikte takip etmenin, doğumdan sonra ebeveynleri nelerin beklediği hakkında okumalar yapmanın, hissettikleri sorumluluğu pekiştirmede büyük etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Yenidoğan bakımında babalardan da yardım istenmeli"

Bebeklerin yeni doğduklarında sadece anneleriyle değil babalarıyla da bağ kurabildiklerine dikkat çeken Tezcan, bu bağı güçlendirmede babaların yenidoğan bakımına dahil olmasının etkili olduğunu gözlemlediğini belirtti. Tezcan, "Doğumdan önce yaptığım okumalarda bebeklerinin ağlamalarına karşılık veren, onları sık sık kucaklayan ve beslenme, bez değiştirme gibi temel bakımlarına katılan babaların, çocuklarının özgüvenlerini ve davranışlarını olumlu yönde etkilediği bilgisine çokça rastlamıştım. Ebeveyn olarak 2 yaşa kadar bebeğin özbakımının annede olması gerektiği konusunda eşimle hemfikirdik. Ancak zaman zaman babadan da yardım almanın, 2 yaş sonrasında daha da güçlenecek iletişimlerini olumlu etkilediğini gördük" diye konuştu.

"Erken çocuklukta babanın gösterdiği ilgi ergenliği etkiliyor"

Özge Tezcan, henüz erken çocukluk döneminde olan iki çocuk sahibi bir anne olarak, sağlıklı bir ergenlik için de şimdiden eşiyle işbirliği halinde olduğuna değinerek, "Bir çocuğun sevgiyle büyümesi, elbette sadece anne sevgisiyle mümkün değil. Rol model aldıkları her iki ebeveynin de aynı ilgi ve şefkatle yaklaşması önemli. Örneğin genellikle annelerle özdeşleşen övgü, sarılıp öpme, üzüntü veya korku durumunda teselli etme gibi davranışları babadan da görmeliler. Aksi takdirde babayı bir korku figürü olarak algılayabileceklerini düşünüyorum. Ki bunun da sıra ergenliğe geldiğinde kendilerini yalnız hissetmelerine ve hayatlarında iz bırakacak hatalar yapmalarına yol açabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Babanın katılımını artırmak için destek alınabilir"

Her babanın çocuk gelişiminde anneyle eşit rol üstlenme konusunda aynı başarıyı gösteremeyebileceğini de hatırlatan Özge Tezcan, "Tıpkı kişiliklerimiz gibi ebeveyn rollerimizdeki davranışlarımız da birbirinden farklı. Ancak nasıl ki kişisel gelişimle artı ve eksi yönlerimizi fark edebiliyor ve bunlar üzerinde çalışabiliyoruz, ebeveyn olarak da bunu yapabiliriz. Ben, içgüdüsel olduğuna inanılan anneliğin ve sonradan öğrenilen bir şey olduğu ileri sürülen babalığın eşit olmada da ortak paydada buluşabileceğine inananlardanım. Bunun için gerekiyorsa destek alınmasına da sıcak bakıyorum. Babalar için diğer babalarla vakit geçirmek veya bir çocuk gelişim uzmanıyla görüşmek faydalı olabiliyor. Aynı şekilde annelerin de kendilerini eksik gördüğü noktalarda destek almasının çocuk için çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Özge Tezcan: Babalar çocukları 2 yaşına geldikten sonra daha çok rol üstlenmeli

Yenidoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özge Tezcan: 'Babalar çocukları 2 yaşına geldikten sonra daha çok rol üstlenmeli' - Son Dakika


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