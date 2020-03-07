Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi - Son Dakika Magazin

Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi

6 saat önce

ANTALYA'da, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020'nin ikinci gün defileleri göz doldurdu.

Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi, System.String[]

ANTALYA'da, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020'nin ikinci gün defileleri göz doldurdu. Moda etkinliğinde ünlü manken- oyuncu Özge Ulusoy, podyuma gelinlikle çıktı.

Antalya'da beş yıldızlı bir otelde EMY Organizasyon & Ajans tarafından gerçekleştirilen Antalya Fashion Week'in ikinci gününde Azerbaycan asıllı Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour, Belaruslu modacı Kati Beyaz ve Neslişah Yılmaz'ın 2020 koleksiyonları tanıtıldı. Ünlü manken- oyuncu Özge Ulusoy, moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz'ın tasarladığı gelinlikle ve abiyeyle podyuma çıktı. 'Peri Masalı' isimli ilkbahar yaz koleksiyonunu tanıtan Özge Ulusoy, defilenin açılışını tek omzu açık abiye elbiseyle yaptı. Kendisine eşlik eden mankenlerle birlikte podyumu renklendiren Ulusoy, finalde üst bölgesi dantel işlemeli gelinlik giydi. Antalyalı moda tutkunlarının meraklı bakışları altında podyum yürüyüşünü tamamlayan Ulusoy, toplu fotoğraf çekiminin ardından İstanbul'a döndü.Gecede Azerbaycan asıllı Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour ile meslektaşı Kati Beyaz tarafından hazırlanan abiyeler de tanıtıldı. Antalya Fashion Week organizatörü Eda Meltem Yılmaz, moda etkinliklerini final defilesiyle tamamladıklarını söyledi.


Özge Ulusoy, Antalya, ulusoy, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Antalya koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı
Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]