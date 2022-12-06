Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

06.12.2022 17:10

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ulusoy'u bu zor gününde sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Çağla Şikel, Demet Şener ve Burcu Esmersoy gibi isimler yalnız bırakmadı.

ÖZGE ULUSOY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Özge Ulusoy cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamazken, anne Armağan Ulusoy'un da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi. Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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