Son Dakika Haberleri: Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
Son Dakika Spor Haber

Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

1 saat önce

Çekya' da yapılmakta olan Yıldız-Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.

Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde, System.String[]
Özge Yılmaz, Avrupa, Spor
Çekya' da yapılmakta olan Yıldız- Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.

7 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmakta olan Yıldız - Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Özge Yılmaz ile birlikte Merve Cansu Demir, Ece Haraç, Gamze Çotra mücadele ediyor.

Şampiyonada büyük bir başarı sergileyen Masa Tenisi Milli Takımı bugün Fransa ile karşılaşacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]