Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
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Çekya' da yapılmakta olan Yıldız-Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
Çekya' da yapılmakta olan Yıldız- Genç
Masa Tenisi Avrupa
Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz
'ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.
7 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmakta olan Yıldız - Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Özge Yılmaz ile birlikte Merve Cansu Demir, Ece Haraç, Gamze Çotra mücadele ediyor.
Şampiyonada büyük bir başarı sergileyen Masa Tenisi Milli Takımı bugün Fransa
ile karşılaşacak. - KAYSERİ
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