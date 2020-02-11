Özgecan Aslan Başkent'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özgecan Aslan Başkent'te anıldı - Son Dakika

Özgecan Aslan Başkent'te anıldı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.

Özgecan Aslan Başkent'te anıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.


Özgecan Aslan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta anıldı. Aslan'ın adının verildiği ağacın önünde toplanan bir grup, Özgecan Aslan'ı karanfillerle andı. - ANKARA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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