Özgecan Aslan Başkent'te anıldı - Son Dakika

Özgecan Aslan Başkent'te anıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.
Özgecan Aslan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta anıldı. Aslan'ın adının verildiği ağacın önünde toplanan bir grup, Özgecan Aslan'ı karanfillerle andı. - ANKARA
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