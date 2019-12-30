Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri yüzlerini güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri yüzlerini güldürdü - Son Dakika

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri yüzlerini güldürdü

6 saat önce

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, Korkuteli ilçesinde iki okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye seti hediye etti.

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri yüzlerini güldürdü, System.String[]

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, Korkuteli ilçesinde iki okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye seti hediye etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü gönüllüleri, "2019 Gönüllülük Yılı"nda gerçekleştirdikleri birçok etkinlikle gönüllere dokundu.

Engelliler, yaşlılar, sokak hayvanları, köy okulları ve kendilerine ihtiyaç duyulan her alanda faaliyet gösteren gençler, kendi harçlıklarıyla "Çanta senin gönlün benim" projesini hayata geçirdi.

Kulüp üyeleri, Korkuteli ilçesindeki Kayabaş ve Kızılcadağ ilkokullarında eğitim gören 100'den fazla çocuğa, kırtasiye seti hediye etti.

Çocuklar, aldıkları hediyelerle mutlu oldu.

Öğrenciler ve okul yetkilileri, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri ve yöneticilerine teşekkür etti.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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