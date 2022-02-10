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Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor

10.02.2022 18:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının yasını tutmaya devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının yasını tutmaya devam ediyor.

Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın İzmir'e taşınan ailesi, kızlarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mersin'e geldi.

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, Özgecan'ın acısının 7 yıldır dinmediğini belirterek, "Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, bir genç kız veya evlenen çift görsek hep aklımıza Özge geliyor. Şükürler olsun ki kızım sonsuza kadar yaşayacak. Bütün gönüllerde var olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarına değinen Aslan, kadının yok edilmesinin, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek olduğunu dile getirdi.

Özgecan Aslan, ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 12.00'de Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarlığında anılacak.

Özgecan Aslan'ın katledilmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor
Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor
Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor

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Özgecan Aslan, Üniversite, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor - Son Dakika


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