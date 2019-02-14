Son Dakika Haberleri: Özgecan Aslan'ın Mezarına "Sevgililer Günü" Ziyareti

Özgecan Aslan'ın Mezarına "Sevgililer Günü" Ziyareti

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kızlarının mezarını ziyaret etti.

Özgecan Aslan'ın Mezarına
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kızlarının mezarını ziyaret etti.

Aslan ailesi, kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip, dua etti. Türk Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı Ayşegül Gökçe, yönetim kurulu üyeleri ve bazı öğrenciler de Aslan ailesini burada yalnız bırakmadı.

Baba Mehmet ile anne Songül Aslan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kızlarının mezarına çiçek bıraktı.

Songül Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesini isteyen Aslan, şöyle konuştu:

"Lütfen bu konuda ya güzel bir kanun yapılsın ya da idam getirsinler. Tek istediğim bu. Zaten bizler ölmüşüz. Ailecek yaşayan ölüleriz. Ayaktayız ama ölüyüz. Ölene kadar da böyle olacak. Artık erkeklere eğitim mi verirler, hasta olanları tedavi mi ettirirler, hep erkekler çıkıyor. Bütün devlet adamlarına sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Bütün Sedanurlar, Leylalar, Özgecanlar, daha ismini sayamadığım birçok insan var. Ben her gün onları izledikçe üzülüyor ve ağlıyorum. Yazık, günah değil mi?"

Mehmet Aslan da kadın cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Kızlarının mezarını 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirten Aslan, "Bütün sevgililer Özgecanımı unutmasınlar. Onları da ansınlar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Tarsus, 14 Şubat, Mersin, Sevgililer Günü, Güncel
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