Özgecan Aslan'ın portresi, Mersin sahilindeki eski sinema binasının duvarına çizildi - Son Dakika

Ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine dikkati çekmek için de sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Güven Bozkurt, Toros Üniversitesi akademisyenlerinden Orhan Karakaplan ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde doktora öğrenimini sürdüren İbrahim Tokaslan duvarları çeşitli figürlerle süsledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresi kapatılarak güzelleştirme çalışması yapıldı.

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