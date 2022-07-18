ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ - Son Dakika
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ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ

18.07.2022 18:20

MERSİN'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağaç koruma altına alındı.

MERSİN'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağaç koruma altına alındı. Ağaçta incelemede bulunan ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı ve içerisine sıvı enjekte edildiği belirlendi. Deliklerdeki sıvıdan alınan numunenin yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Bu kapsamda ağacın kurtarılması için açılan delikler saf su ile temizlenip, aşı macunu ile kapatıldı.

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi. Gürbüz, "Genelde park ve bahçelerde gördüğümüz kauçuk ağacıdır. Ağaç bir çok nedenden kaynaklı kuruyabilir. Bunlardan bir tanesi kimyasal yönden olabilir. Zirai ilaç ya da asitlerden kaynaklanabilir. Ağaç yeşil ve büyük dalları var iken budama geçirmiş. Gençleştirme budaması yapılmış. Gençleştirme budaması yapılırken ağaç zayıf düşmüş. Zayıf düşen bitkiye hastalık zararlısı çok çabuk gelebilir. Bu da ağacı kurutur. Ayrıca burası dolgu alanı. Ağacın gövdesi büyük, dolayısıyla saçak köklerinin de büyük olduğunu gösterir. Bu nedenle kökün daha fazla alana yayılamadığı ve etrafı betonla örtülü olmasından kaynaklı hastalanmış olabilir. Ağaç şu an ölmüş ya da kurumuş değil. Ağaç hala canlı. Kuruma varsa engellemek için canlandırıcı özel ürünler kullanarak bitkiyi eski haline getiririz" diye konuştu.

'AĞAÇLA BERABER BÜYÜDÜK'

Çevre sakini Ayhan Ayık (74) ise, "Ağacın dikildiği günü hatırlıyorum. Ağaç benimle beraber büyüdü. Yazın gölgesine gelip otururduk, insanlar dibinde oturup nefeslenirdi. Buranın sembolüydü. Kim ağaçtan ne ister anlamadık. Bunu yapan doğanın düşmanıdır. Orman yakmaktan farkı yok. Ha yakmışsınız ha zehirlemişisiniz aynı şey" dedi.

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Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ - Son Dakika
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