Özgecan Buca'da unutulmadı - Son Dakika

Özgecan Aslan, katledilişinin 5. yılında Buca'da unutulmadı. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen anma programında Özgecan ve katledilen tüm kadınlar anılırken duygulu anlar yaşandı. Kadın cinayetlerine hep bir ağızdan lanet okunan etkinlikte, artan rakamlara dikkat çekildi.



Kadın cinayetlerinin sembolü olan ve 5 sene önce Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, Buca'da anıldı. Kurulduğu günden bugüne verdiği psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetiyle Bucalı kadınların ikinci evi olan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen anma programına Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Özgecan Aslan ve Buca'da katledilen kadınlar başta olmak üzere Türkiye'de şimdiye kadar katledilen kadınların adları okunarak "Burada" sloganıyla haykırıldı. Kadın cinayetlerine "Dur" demek için hazırlanan kadın maketleri ise alandakilere duygulu anlar yaşattı.



"5 yılda tam bin 769 'Özgecan' hayattan koparıldı"



Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Özreçber, Özgecan'ın katledildiği günden bugüne artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Daha 19 yaşındayken yaşamdan, hayallerinden, geleceğinden koparılan Özgecan Aslan, acımasızca katledildiğinde hepimizin canından can gitti. Özgecan'ımızın katledildiği 2015 yılından bugüne kadar, her geçen yılda kadın cinayetleri biraz daha arttı. 2015 yılından bugüne kadar 5 yılda tam bin 769 Özgecan'ın daha sevgili dehşetiyle, koca şiddetiyle, ağabey işkencesiyle, kendini bilmezlerin canı istedi diye sebepsizce yaşamdan koparılmalarına tanık olmuşuz. Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Çünkü kadın cinayetlerine 'dur' demek her şeyden önce bir insanlık görevidir" dedi.



"Yaşanabilir bir Türkiye için"



Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen anma töreninin yanı sıra Buca Belediyesi Kent Konseyi tarafından da Şirinyer Düğün Salonunda etkinlik düzenlendi. Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, "Türkiye'de kadın hareketi bir ivme kazanmaya başladı. Biz ne kadar ısrarcı olursak, ne kadar kararlı olursak, bizden sonrakilere yaşanabilir bir Türkiye bırakabiliriz" diye konuştu. - İZMİR