Son Dakika Haberleri: Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu'da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in (20) ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu'da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in (20) ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ordu'da, 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan da ölümüyle Türkiye'yi acıya boğan Ceren'in ailesini ziyaret etti. Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'e taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

'KENDİ YAVRUMUZ GİBİ ÜZÜLDÜK, AĞLADIK'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyererek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.

'KIZIM AKLIMA GELDİ, AĞLIYORUM'

Özgecan'ın annesi Songül Aslan da, "Çok üzüldüm. Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu" diye konuştu


Ceren Özdemir, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi
Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:49:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]