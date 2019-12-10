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Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)
6 saat önce
CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİOrdu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİ
Ordu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
, 'Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.
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