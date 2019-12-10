Son Dakika Haberleri: Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)
Son Dakika Güncel Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2) - Son Dakika

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

6 saat önce

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİOrdu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2), System.String[]

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİ

Ordu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ceren Özdemir, Köprübaşı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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