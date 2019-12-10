Son Dakika Haberleri: Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (3)
Son Dakika Güncel Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (3) - Son Dakika

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (3)

7 saat önce

ÖZGECAN'IN ANNESİ: İDAM GETİRİLSİNOrdu'da evinin bulunduğu apartman önünde öldürülen Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, bu tür cinayetler için idam...

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (3), System.String[]

ÖZGECAN'IN ANNESİ: İDAM GETİRİLSİN

Ordu'da evinin bulunduğu apartman önünde öldürülen Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, bu tür cinayetler için idam cezası getirilmesini istedi. Eşi Mehmet Arslan'la taziye evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Aslan, "Ailenin ne halde olduğunu biliyorum, kendimi onların yerine koyarak, geldim. Olayı ilk duyduğum andan itibaren çok ağladım, odaya girdim saatlerce ağladım. Biz zaten ilaçlarla ayaktayız, bizim tek kızımız ölmedi, bütün aile öldü. Biz sadece yaşayan ölüyüz. Eşimin dediği gibi bir an önce bu konuya el atılmalı. Başka yavruların canı yanmasın. İdam muhakkak gelsin. Bu tür şerefsizler yaşamasın. Çoluğumuzu, çocuğumuzu katledip yaşamasın. Bir anne olarak idamın getirilmesini istiyorum" dedi.


Ceren Özdemir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
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