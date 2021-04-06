MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK - Son Dakika

MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

06.04.2021 16:51

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve kızlarına hakaret içerikli söylemlerde...

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve kızlarına hakaret içerikli söylemlerde bulunduktan sonra tutuklanan A.Ş., hakkında suç duyurusunda bulunacak. Baba Mehmet Aslan, Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz dedi.

Sosyal medyada 'Sapık Alihan' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan A.Ş., Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZGECAN'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

A.Ş.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağarken, Özgecan Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. A.Ş. hakkında, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor. Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu. Sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyük tepki gösterildi. Savcılık makamı videoyu hazırlayan kişiyi tutuklamış. İçeride tez zamanda aklanın başına geleceğini inanıyorum. Avukatlarımız bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şunu söylemek istiyorum, 'Azan zamanın vardır belası'. İllaki kim azıyorsa belası tez zamanda verilecektir. Sosyal medya kullanmadığım için medya aracılığı ile haberim oldu. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim dedi.

MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Özgecan Aslan, Hakaret, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei