Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)

Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)

11.02.2021 15:23

AİLESİ VE SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDIMersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice katledilen Özgecan Aslan (19), ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı.

AİLESİ VE SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice katledilen Özgecan Aslan (19), ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anma törenine, Özgecan'ın annesi Songül, babası Mehmet Aslan'ın yanı sıra akrabaları, arkadaşları, sevenleri ve bazı bürokratlar katıldı.

Kızının kabri başında Yasin-i Şerif okuyan Songül Aslan, mezar taşını okşadı. Mehmet Aslan ise kızının mezar taşını öptükten sonra çiçek bıraktı.Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Aslan, Özgecan'ı yıllardır unutmayan herkese teşekkür ettiğini ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediğini söyledi. Songül Aslan ise gözyaşlarını tutamayarak, "Kızım saf ve masumdu. Sadece evine geliyordu. Özgem bunu hak etmedi" dedi.

Törenin ardından Özgecan Aslan'ın mezarına çiçekler bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mehmet Aslan, Toroslar, Akbelen, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:44 İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
17:40 İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
17:08 En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
17:04 Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
16:30 İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı
16:27 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli saatler! Aprona atlayan İsralli baba ve oğlu gözaltına alındı
15:54 Hadise'nin Bircan Bali'ye açtığı dava sonuçlandı
15:54 Ümüt Özat, Acun Ilıcalı'ya Yanıt Verdi
15:50 Bircan Bali, Hadise'nin açtığı hakaret davasından beraat etti! Dilekçeyi paylaşıp gönderme yaptı
15:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri sonrası Ümit Özat çılgına döndü: Ukalalığa bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 18:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement