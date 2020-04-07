Son Dakika › Güncel › Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika
Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesindeki Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.
Samsun'un Atakum ilçesindeki Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.
Atakum Belediyesine bağlı merkezde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16 kişilik gönüllü ekibin ürettiği maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Eğitmeni Zeynep Üren, ilk etapta 2 bin maske üreteceklerini belirterek, "Salgın süreci boyunca üretimimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Maskelerimiz 60 ya da 90 derece sıcaklıkta yıkanarak dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanılabiliyor." dedi.
Üren, evlerinden üretime destek vermek için kendilerine ulaşan vatandaşlara da teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:50 Kaynak: AA
Son Dakika İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız