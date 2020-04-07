Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesindeki Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Atakum Belediyesine bağlı merkezde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16 kişilik gönüllü ekibin ürettiği maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Eğitmeni Zeynep Üren, ilk etapta 2 bin maske üreteceklerini belirterek, "Salgın süreci boyunca üretimimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Maskelerimiz 60 ya da 90 derece sıcaklıkta yıkanarak dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanılabiliyor." dedi.

Üren, evlerinden üretime destek vermek için kendilerine ulaşan vatandaşlara da teşekkür etti.