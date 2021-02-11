Son dakika haberi | Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi

11.02.2021 12:22
Son dakika haberi | Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğrayan ardından da vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın (19)...

Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğrayan ardından da vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, kızlarının ölüm yıl dönümünde kadına yönelik şiddete karşı çağrıda bulundu. Kızı Özgecan gibi birçok kadının dünya genelinde şiddete kurban gittiğine dikkat çeken Mehmet Aslan, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadınlar bu zulmü hak etmiyor" diye konuştu.

Tarsus'taki özel bir üniversitede Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ve 11 Şubat 2015 tarihinde ders bitimi sonrası eve gitmek için bindiği dolmuşun şoförü Suphi Altındöken tarafından cinsel saldırıya uğrayan, ardından da vahşice katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 6'ncı yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Tüm Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol ismi haline gelen Özgecan Aslan'ın ismi Mersin başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde parklara, ormanlara verilerek yaşatılıyor. Kızlarının acısının hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Aslan ailesi ise evlerinin her köşesini Özgecan'ın fotoğraflarıyla donatarak teselli bulmaya çalışıyor.

Olayın yaşandığı tarihten bu yana binlerce insanın kendilerine destek olduğunu ve her yıl özlemle kızını andıklarını dile getiren Mehmet Aslan, Türkiye'de en büyük sorunun kadına yönelik şiddet olduğuna dikkat çekerek hiçbir ailenin kendilerinin yaşadığı acıyı yaşamasını istemediğini söyledi. 6 yıldır acılarının hiç dinmediğini ve bu acıyla yaşamaya çalıştıklarını belirten Aslan, her dakikalarının Özgecan'ı anarak geçtiğini kaydetti. Kızının katledilişinin ardında masumiyetin katledilişinin olduğunu ifade eden Aslan, Özgecan'ın masumiyetin simgesi olduğunu vurguladı.

'KADINLAR BU ZULMÜ HAK ETMİYOR'

Suçsuz, günahsız gencecik bir kıza kıyıldığını kaydeden Mehmet Aslan, "Allah bile kızımın ölümüne razı olmadı. Özgecan'ın defnedildiği gün Mersin'de gök yarıldı. 60 yıldır yağmayan kar yağdı. Fakat üzüntüler hiç bitmedi. Çünkü geçen bu süreçte kadına yönelik şiddet hiç son bulmadı. Gönül ister ki bu yara kapansın. Bunun aksine dünya genelinde artarak devam eden şiddet var. Çocuklar eğitilirken 'dayak cennetten çıkmadır' temelinde ilerlemek çok yanlıştır. Eşinden, sevgilisinden ayrılma aşamasında olan insanlar eğer öfkelerine, duygularına hakim olamıyorsa psikolojik destek alsınlar. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadınlar bu zulmü hak etmiyor" diye konuştu.

'KADİR ŞEKER'İN ALLAH YARDIMCISI OLSUN'

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve ceza bozularak tekrar yargılanmasına karar verilen Kadir Şeker (20) hakkında da konuşan Mehmet Aslan, olayı üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Yaşanan durumun talihsiz olduğunu belirten Aslan, "Çocuk, her ne olursa olsun iyi niyetli bir davranışta bulunmak istemiş. Fakat bir anlık öfke ya da duygu kontrolsüzlüğüyle bu yaşanmış olabilir. Allah, yardımcısı olsun" dedi.

'DÜNYA BENİ TANIYACAK DERDİ'

Çok acılı olduklarını ve gözyaşlarının dinmediğini dile getiren anne Songül Aslan ise hiçbir ailenin bu acıyı yaşamamasını dilediğini söyledi. Hiçbir kadının şiddet mağduru olmaması gerektiğini belirten Songül Aslan, şöyle konuştu:

"Özgem sadece dolmuşa binip evine geliyordu. Saf ve masumdu. Gencecik yaşında hedefleri ve hayalleriyle birlikte katledildi. 'Dünya'nın eni iyi psikoloğu olacağım. Dünya, beni tanıyacak' derdi. Tanıdı da. Hep kalbimizde ve yanımızda."

Kaynak: DHA
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Mehmet Aslan, Türkiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde annesi gözyaşlarını tutamadı; babası 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' dedi - Son Dakika

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